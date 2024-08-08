Вратарь ЦСКА Гамзин: Федотов был для меня как старший брат

Вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин ответил на вопрос об общении с Иваном Федотовым и заявил, что бывший голкипер сборной России был для него как старший брат. По окончании прошлого сезона КХЛ Федотов уехал в НХЛ и подписал контракт с клубом «Филадельфия Флайерз», где и закончил сезон.

«Он был как старший брат, много подсказывал по форме, по игре. Рассказывал интересные истории. Не скажу, что мы были лучшими друзьями. Всё же это тяжело, если вы конкуренты. Просто общались как партнёры по команде», – цитирует Гамзина официальный сайт МХЛ.

21-летний голкипер провёл 13 матчей за ЦСКА в прошлом сезоне Фонбет чемпионата КХЛ, в которых Гамзин одержал семь побед с 93,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,98.