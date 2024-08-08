«Сочи» заключил пробный контракт с форвардом Андреем Никоновым

«Сочи» заключил пробный контракт с 21-летним форвардом Андреем Никоновым. Ранее права на нападающего были обменяны из московского «Динамо».

В сезоне-2019/2020 нападающий дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. В результате обмена с «Торпедо» игрок пополнил ряды бело-голубых летом 2021 года. В прошлом сезоне Андрей Никонов провёл за «Динамо» 33 матча в регулярном чемпионате (0+2) и пять игр в розыгрыше Кубка Гагарина. В КХЛ нападающий сыграл 102 матча, в которых набрал восемь очков — забросил четыре шайбы и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, московское «Динамо» вылетело из прошлого розыгрыша Кубка Гагарина во втором раунде, проиграв серию челябинскому «Трактору» с сухим счётом 0-4.