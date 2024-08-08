«Этот парень нас впечатлил». Генменеджер «Монреаля» дал характеристику Ивану Демидову

Генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз рассказал, что впечатлён зрелостью Ивана Демидова. «Канадиенс» выбрали российского форварда под общим пятым номером на драфте НХЛ — 2024.

«Наши скауты очень высоко оценивали Ивана на протяжении всего сезона. Конечно, он играл в России и не мог участвовать в международных турнирах, поэтому в основном мы наблюдали за его игрой по видеозаписям. Однако наш скаут смог посмотреть на игру Демидова вживую.

Мы провели с Иваном встречу до драфта, на которой я был поражён его зрелостью и уверенностью в себе без капли высокомерия. Этот парень нас впечатлил», — цитирует Хьюза TSN.

Напомним, Иван Демидов был назван лучшим правым крайним форвардом драфта НХЛ — 2024 по версии официального сайта лиги. Хоккеист стал самым ценным игроком сезона-2023/2024 в МХЛ. В плей-офф на счету 18-летнего нападающего 17 матчей и 28 (11+17) набранных очков. В составе «СКА-1946» Иван Демидов стал обладателем Кубка Харламова.