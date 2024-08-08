Вадим Епанчинцев назвал болельщиков «Сибири» лучшими в мире

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев назвал новосибирских болельщиков лучшими в мире. Специалист возглавил «Сибирь» в это межсезонье, перейдя из ВХЛ, где он был главным тренером «Югры».

— В КХЛ вы работали в «Спартаке» и «Амуре». «Сибирь» — третий клуб. Чем он отличается от предыдущих мест работы?

— Хорошая рабочая обстановка здесь, отношение. Грех жаловаться на какие-то проблемы, которые в любом случае решаются в положительную сторону. Все знают, что здесь, наверное, лучшие болельщики в мире.

— В мире?!

— Я думаю, да. Из того, что я видел, где я играл — точно. Приезжал в Новосибирск и как игрок, и как тренер. Правда, играл пока только в старом дворце. Ощутить атмосферу новой арены лично мне только предстоит. Ну а сравнивать «Сибирь» с предыдущими клубами я не хотел бы. Меня всё устраивает. Инфраструктурой мы в команде довольны, — цитирует Епанчинцева официальный сайт КХЛ.

В прошедшем сезоне «Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф и заняла 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ. Новосибирский клуб по ходу сезона лишился четырёх очков за превышение лимита легионеров в заявке команды на матч КХЛ.