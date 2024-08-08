Канарейкин оценил подписание «Спартаком» канадского нападающего Биттена

Российский тренер Фёдор Канарейкин оценил подписание «Спартаком» 26-летнего канадского нападающего Уилла Биттена. В сезоне-2023/2024 нападающий провёл 68 матчей в АХЛ за «Спрингфилд Тандербёрдс» и набрал 33 (17+16) результативных балла. Контракт с канадским форвардом рассчитан сроком на один сезон.

«Статистику мы его посмотрели, теперь будем ждать его появления в команде, как вольётся в коллектив и систему. Это игрок хорошего уровня, хотелось бы этот уровень увидеть в КХЛ. Начало сезона покажет, адаптировался он или нет.

Глядя на те трансферы, которые происходят в этом межсезонье в КХЛ, конечно, «Спартаку» для выполнения задач не помешает хороший игрок», — цитирует Канарейкина Legalbet.

Форвард ранее играл за сборную Канады на юниорском чемпионате мира, был выбран «Монреаль Канадиенс» в третьем раунде драфта НХЛ, а с 2018 года выступал на уровне АХЛ за фарм-клубы «Миннесоты Уайлд» и «Сент-Луис Блюз», став в 2022 году финалистом Кубка Колдера.