Голкипер «Авто» Коляда рассказал, чему его научили Широков и Голышев

18-летний голкипер МХК «Авто» Иван Коляда рассказал, что он многому научился у опытных партнёров по «Автомобилисту» — нападающих Сергея Широкова и Анатолия Голышева.

«Мои наставники в «Автомобилисте» — Широков и Голышев. Они меня учат и больше всего общаются. Можно сказать, оберегают. Как оберегают? Предлагают куда-то вместе пойти, говорят: «Здесь делай так, тут так».

Они объясняют мне моменты из профессионального хоккея. Рассказывают, когда и как нужно вести себя. Где-то более агрессивно, если человек не нравится, где-то более спокойно. В общем, учат», — цитирует Коляду Legalbet.

Широков выступал за «Автомобилист» с 2022 года. В прошедшем сезоне 38-летний нападающий набрал 32 (13+19) очка в 69 матчах регулярного чемпионата и плей-офф. После окончания сезона опытнейший форвард подписал контракт с «Сибирью». Голышев в минувшем сезоне набрал в регулярке и плей-офф КХЛ 51 (19+32) очко в 78 матчах.