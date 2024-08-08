КХЛ назвала время начала домашних матчей клубов лиги

Утверждено время начала домашних встреч для каждой из команд в сезоне-2024/2025 чемпионата КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Восточная конференция

Фото: КХЛ

Западная конференция

Фото: КХЛ

Напомним, чемпионат стартует 3 сентября матчем за Кубок Открытия в Магнитогорске, в котором сыграют ярославский «Локомотив» и местный «Металлург». Обладателем Кубка Гагарина в прошлом сезоне стала «Магнитка». Регулярка закончится 23 марта 2025 года. Начиная с сезона-2024/2025 предельный срок проведения чемпионатов КХЛ и МХЛ — 31 мая. Сроки предсезонных сборов также были изменены — для хоккеистов с односторонними контрактами участие в них запрещено до 1 августа; для хоккеистов на двусторонних и пробных контрактах — до 15 июля; для хоккеистов молодёжных команд — до 1 июля.