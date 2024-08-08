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Ротенберг не исключил переход американского защитника Деанджело в СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о возможном приглашении в клуб американского защитника Тони Деанджело.

— Правдивы ли слухи об интересе СКА к Деанджело?

— Мы рассмотрим любого игрока, на самом деле, это правда. Мы не исключаем, мы всегда ищем лучшие варианты для команды, конечно, — приводит слова Ротенберга «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация об интересе армейского клуба к игроку обороны.

В прошлом сезоне Деанджело провёл 31 матч в составе «Каролины Харрикейнз» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 11 (3+8) результативных баллов. В плей-офф у него 2 (0+2) очка в девяти играх.

Также за свою карьеру в сильнейшей лиге мира Деанджело защищал цвета «Филадельфии Флайерз», «Аризоны Койотс» и «Нью-Йорк Рейнджерс».