«Авангард» провёл необычный тимбилдинг с полосой препятствий

Пресс-служба омского «Авангарда» показала видео необычного тимбилдинга хоккеистов с полосой препятствий. Отмечается, что занятие прошло на стадионе Сибирского государственного университета физической культуры и спорта.

Права на видео принадлежат ХК «Авангард». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале клуба.

Напомним, в минувшем сезоне «Авангард» завершил своё выступление на этапе 1/4 финала Кубка Гагарина, уступив в серии ярославскому «Локомотиву» (3-4). Омский клуб лишь однажды в истории завоёвывал трофей в 2021 году вместе с Ильёй Ковальчуком в составе.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги «ястребы» начнут домашним матчем с новосибирской «Сибирью» 4 сентября.

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