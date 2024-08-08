Кравец — о решении возглавить «Куньлунь»: понял, что будем набирать солидную команду

Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец прокомментировал решение возглавить китайскую команду.

– Связан ли факт вашего быстрого согласия возглавить команду с тем, что Вы уже работали в китайской команде до этого?

– Это больше связано, во-первых, с тем, что сам хотел работать, а, во-вторых, знал руководство ещё с момента, когда работал в ВХЛ. Плюс по разговору с генеральным менеджером понял, что мы будем набирать солидную команду, все вместе пытаться менять ситуацию и бороться за самые высокие места, – сказал Кравец в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Кравец начинал прошедший сезон в качестве главного тренера «Авангарда», с которым провёл весь регулярный чемпионат. После поражения омского клуба от «Локомотива» (0:7) Михаила Кравца на посту главного тренера сменил Сергей Звягин.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михаилом Кравцом читайте на «Чемпионате» завтра, 9 августа, в 10:00 мск.