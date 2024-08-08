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Дегтярёв заявил, что больше не планирует участвовать в жизни «Амура»

Дегтярёв заявил, что больше не планирует участвовать в жизни «Амура»
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что больше не планирует участвовать в спортивной жизни хабаровского «Амура».

«Уходя — уходи. У региона есть новый руководитель, новые менеджеры и в спортивной сфере. Это их зона ответственности. Наблюдать буду, может быть, даже где-то в душе и болеть. Всё-таки четыре года отдал тому, чтобы „Амур“ из банкротства вывести в один из лидеров по финансовой дисциплине, да и спортивным результатам в КХЛ», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Дегтярёв руководил Хабаровским краем с 2020 года. В мае 2024 года он был назначен на должность министра спорта.

В прошлом сезоне «Амуру» впервые с 2018 году удалось пробиться в плей-офф КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина хабаровский клуб уступил будущему чемпиону магнитогорскому «Металлургу» в серии из шести матчей.

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