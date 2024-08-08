Кузнецов был ассистентом капитана на двусторонке СКА

Санкт-петербургский СКА сегодня, 8 августа, провёл двусторонний матч между хоккеистами клуба.

Звёздный новичок армейского клуба Евгений Кузнецов был ассистентом капитана в команде белых.

Фото: ХК СКА

Напомним, о подписании контракта нападающего и армейского клуба было объявлено 31 июля. Соглашение Кузнецова и СКА рассчитано на четыре года.

Евгений Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.