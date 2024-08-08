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Кравец поделился мнением насчёт того, что «Куньлунь» играет в Мытищах

Кравец поделился мнением насчёт того, что «Куньлунь» играет в Мытищах
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Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец рассказал, как относится к тому, что китайский клуб играет в Мытищах.

– Как относитесь к тому, что китайская команда играет в Мытищах? Условно, Райан Спроул полгода назад сказал, что «Мытищи — хорошее место для нас прямо сейчас»?
– Действительно, так и есть. Это практически Москва, 15–20 минут — и ты в городе, всем ребятам нравится: есть куда пойти, что посмотреть, узнать что-то новое о стране. Поэтому мы все довольны, что находимся здесь, и у нас есть возможность быть в этой конференции, проживать в этом городе, – сказал Кравец в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михаилом Кравцом читайте на «Чемпионате» завтра, 9 августа, в 10:00 мск.

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