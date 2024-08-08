38-летний нападающий Денис Паршин пополнил состав жлобинского «Металлурга»

Нападающий Денис Паршин стал игроком жлобинского «Металлурга», сообщает пресс-служба белорусского клуба.

38-летний Паршин – воспитанник ярославского хоккея. В юном возрасте переехал в систему ЦСКА, провёл в форме армейцев больше 10 лет.

Выступал в КХЛ за ЦСКА, «Салават Юлаев», «Торпедо», «Авангард», «Металлург», рижское «Динамо» и «Нефтехимик». Четыре раза принимал участие в Матчах звёзд КХЛ. Последние три года карьеры преимущественно провёл в словацкой Экстралиге. В сезоне-2022/2023 стал чемпионом Словакии с «Кошице».

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги форвард сыграл 707 матчей, в которых забросил 182 шайбы и отдал 223 результативные передачи, записав в свой актив 405 очков.

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