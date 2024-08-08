Кравец рассказал, почему не позвонил Ткачёву после того, как тот получил серьёзную травму

Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец рассказал, почему не позвонил нападающему «Авангарда» Владимиру Ткачёву после того, как тот получил серьёзную травму
– Владимир Ткачёв получил серьёзную травму до начала сборов, не созванивались ли с ним?
– Честно говоря, я был очень занят. В этой ситуации человек наверняка очень сильно переживает, думаю, пусть немножко всё уляжется. И после я с ним обязательно переговорю, – сказал Кравец в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.
Нападающий получил тяжёлую травму на предсезонной тренировке и выбыл на срок до полугода. Последние два сезона Владимир Ткачёв провёл в омском клубе. В минувшем сезоне он набрал 75 очков в 58 матчах, установив личный рекорд по очкам в карьере. Ему удалось забросить 20 шайб и отдать 55 голевых передач.
Полную версию эксклюзивного интервью с Михаилом Кравцом читайте на «Чемпионате» завтра, 9 августа, в 10:00 мск.