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Кравец рассказал, почему не позвонил Ткачёву после того, как тот получил серьёзную травму

Кравец рассказал, почему не позвонил Ткачёву после того, как тот получил серьёзную травму
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Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец рассказал, почему не позвонил нападающему «Авангарда» Владимиру Ткачёву после того, как тот получил серьёзную травму

– Владимир Ткачёв получил серьёзную травму до начала сборов, не созванивались ли с ним?
– Честно говоря, я был очень занят. В этой ситуации человек наверняка очень сильно переживает, думаю, пусть немножко всё уляжется. И после я с ним обязательно переговорю, – сказал Кравец в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Нападающий получил тяжёлую травму на предсезонной тренировке и выбыл на срок до полугода. Последние два сезона Владимир Ткачёв провёл в омском клубе. В минувшем сезоне он набрал 75 очков в 58 матчах, установив личный рекорд по очкам в карьере. Ему удалось забросить 20 шайб и отдать 55 голевых передач.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михаилом Кравцом читайте на «Чемпионате» завтра, 9 августа, в 10:00 мск.

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