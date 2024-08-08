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Назаров: вся хоккейная и спортивная семья, несмотря на санкции, становится только сильнее

Назаров: вся хоккейная и спортивная семья, несмотря на санкции, становится только сильнее
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Известный тренер Андрей Назаров поделился ожиданиями от старта нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Постепенно мы подходим к старту регулярного сезона КХЛ. Команды начали сборы, кто-то уже не только выходит на лёд, но и проводит контрольные матчи. Видно, что ребята, как и болельщики, соскучились по хоккею. Все крупные трансферы остались позади, теперь нужно только работать и доказывать своё право находиться в составе.

Активно слежу за всей мировой повесткой и глобальными новостями. В эти непростые времена приятно смотреть, как вся наша необъятная родина начала помогать регионам, которые попали в беду и остро нуждаются в помощи. Только так мы можем стать сильнее и победить нашего недруга. Очень важно помогать друг другу, сплотиться вокруг нашего президента, подставлять плечо в нужный момент. Вся наша хоккейная и спортивная семья тоже не остаётся в стороне и, несмотря на все санкции, становится только сильнее», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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