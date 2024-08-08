Шестёркин: в первом сезоне в «Рейнджерс» говорили, что я толстый

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал, что в начале своей карьеры в клубе у него были проблемы с лишним весом.

— Когда вы приехали в «Рейнджерс», вам сказали, что вы толстый. Сейчас этой проблемы нет?

— Теперь они уже ничего не говорят, а в первый сезон такое было, да. Хотя сейчас вешу больше, чем тогда, — но на тот момент у меня процент жира был гораздо больше. Этим летом из-за русской кухни поднабрал. Сейчас прохожу курс молодого бойца без обедов, — приводят слова Шестёркина «Известия».

Напомним, в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 28-летний Шестёркин провёл 71 матч, в которых одержал 46 побед, отражая среднем 92,7% бросков и заработав коэффициент надёжности 2,34.

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