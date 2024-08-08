Жирков: через пару лет в НХЛ будет локаут, увидим в КХЛ и Макдэвида

Бывший защитник футбольного ЦСКА Юрий Жирков прокомментировал переход нападающего Евгения Кузнецова в СКА.

— Как отнеслись к тому, что Евгений Кузнецов переходит в СКА?

— Нормально. Хочу посмотреть на его игру. Если получится, обязательно приду на СКА, когда будут играть в Москве.

— Кого бы из НХЛ хотели видеть в КХЛ?

— Из русских? Малкин, Овечкин. Из иностранцев? Ларкин и Дебринкэт из «Детройта». Если будет локаут, всё возможно. Хотя в такое время — вряд ли. Но через пару лет там будет локаут, увидим в КХЛ некоторых игроков. Думаю, и Макдэвида, — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Напомним, о подписании контракта нападающего и армейского клуба было объявлено 31 июля. Соглашение Кузнецова и СКА рассчитано на четыре года.

Евгений Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.