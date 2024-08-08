Мальцев: Бобровский стал лучшим хоккеистом России? Я этого не понимаю, нелогично

Легендарный советский хоккеист Александр Мальцев высказался о том факте, что российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский победил в номинации «Лучший хоккеист России».

«Бобровский стал лучшим хоккеистом России? Я думаю, что если бы он играл в России, то я понимаю, почему так. А если он играет за океаном, то не знаю, я этого не понимаю. Было бы логичнее, если бы его назвали лучшим российским хоккеистом в НХЛ. Не совсем правильная формулировка, как-то непонятно. Было бы понятнее, если лучшим голкипером России назвали вратаря из КХЛ. Я думаю, что половина болельщиков, может, ни разу не смотрела матчи НХЛ. Я этого не понимаю», — цитирует Мальцева «ВсеПроСпорт».

Напомним, в минувшем сезоне вратарь завоевал Кубок Стэнли в составе «Флориды». В 58 проведённых матчах он достиг показателя отражённых бросков 91,5%. В финальной серии с «Эдмонтоном» он был основным вратарём все семь матчей. В седьмой встрече он пропустил всего одну шайбу в основное время, отразив при этом 23 броска по воротам.