Чемпион мира Максим Сушинский оценил возможное проведение Суперсерии Россия – Канада по медиахоккею. Ранее глава Медийной хоккейной лиги Николай Осипов сообщил, что ведутся активные переговоры по поводу организации соревнований, которые могут принять Объединённые Арабские Эмираты.

«Любая движуха, конечно, интересна. Если это получится, то будет очень приятно. Возможно, будет сделан первый шаг к тому, что мы ещё когда-то будем играть с Канадой. Почему бы такой матч и не провести? Тут не может быть ничего неположительного, отношусь отлично к подобному. Единственное, конечно, можно было бы попробовать сделать этот матч у нас или в Канаде, а не в Эмиратах, но главное – это спорт, есть соперничество держав – это интересно», – цитирует Сушинского «Советский спорт».

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил возможность проведения матчей сборной России с национальной командой Канады.