Кравец — о трансферах «Куньлуня»: подписали тех, кто показывал стабильную игру в АХЛ и НХЛ

Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец рассказал о селекционной работе китайского клуба.

– «Куньлунь» провёл очень добротную трансферную кампанию. Это была часть договорённостей при заключении контракта?

– Да, мы разговаривали об этом с генеральным менеджером Николаем Феоктистовым на эту тему. Может быть, мы не можем набрать игроков на какие-то большие суммы, но брали опытных, тех, кто играл с ребятами, которые были до этого, кто-то играл против. Мы много ребят просмотрели и остановились на этих ребятах, кто показывал стабильную игру в АХЛ и в НХЛ, несколько человек там поиграло. Может быть, они не занимали там лидирующие позиции, но поиграли всё равно. Плюс рассматривали тех, кто после этого уехал в Европу и показывал хороший хоккей, был результативен, – сказал Кравец в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михаилом Кравцом читайте на «Чемпионате» сегодня, 9 августа, в 10:00 мск.