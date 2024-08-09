Кравец рассказал, были ли переходы Юрчо и Паутова в «Куньлунь» инициированы им самим

Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец рассказал, были ли переходы Томаша Юрчо и Юрия Паутова в «Куньлунь» инициированы им самим.

– Переходы Юрчо и Паутова были инициированы Вами?

– Томаша, может быть, я не так много знал, но понимаю, что это за нападающий. Естественно, у меня возник вопрос к Николаю (Феоктистову. – Прим. «Чемпионата»), можем ли мы такого форварда взять. Договорились, и он сам захотел поехать к нам, зная, как я тренирую и какие у меня требования. Так же было и с Юрой: он мне позвонил, сказал, что предлагают контракт, и спросил, как я его вижу и что от него хочу. Он со мной был в «Витязе» и «Сочи», поэтому я его очень хорошо знаю. Думаю, что и ему будет комфортно, когда тренер его знает и использует его лучшие качества, – сказал Кравец в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.