Просветов: КХЛ — отличная лига, которая развивается, много сильных ребят возвращается

Вратарь ЦСКА Иван Просветов прокомментировал свой переход в армейский клуб и оценил уровень Континентальной хоккейной лиги.

— Иван! Поздравляем с возвращением в ЦСКА!

— Спасибо! Приятно играть в том клубе, который меня воспитывал. Это всегда было моей мечтой. Мальчишкой я приходил на трибуны и наблюдал за игрой и тренировками вратарей ЦСКА Лоусона и Константина Барулина. Потом имитировал их движения у себя на тренировках.

— Что ты приобрёл за океаном?

— Колоссальный опыт: и жизненный, и стал сильнее морально и физически. На данном этапе КХЛ — отличная лига, которая отлично развивается. Много сильных ребят возвращается Думаю, нынешний чемпионат КХЛ будет самым сильным за всю историю, — цитирует Просветова пресс-служба ЦСКА.

В начале февраля 25-летний Просветов был отправлен «Колорадо Эвеланш» на драфт отказов, где не нашёлся ни один клуб, заинтересованный в его услугах. В прошлом сезоне он 11 раз появлялся на льду в НХЛ, восемь из которых – в старте. В этих встречах он показал статистику в 89,5% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 3,16. В АХЛ Просветов сыграл 20 матчей, в которых одержал 10 побед.