Шестёркин: когда моё имя скандирует арена — это как наркотик

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал, какие чувства испытывает, когда его имя скандирует домашняя арена клуба — «Мэдисон Сквер Гарден».

— Возможно ли привыкнуть к тому, что ваше имя скандирует арена?

— Это очень приятно, и каждый раз ты это ощущаешь по-новому. В этом сезоне поначалу это было не так часто — начинаешь задумываться, как тебе этого не хватает. Это как наркотик. И когда это происходит, наполняешься положительными эмоциями и стараешься ещё что-либо сделать, чтобы ещё это услышать, потому что это очень приятно и психологически тебе помогает, — приводят слова Шестёркина «Известия».

Напомним, в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 28-летний Шестёркин провёл 71 матч и одержал 46 побед, отражая а среднем 92,7% бросков и заработав коэффициент надёжности 2,34.