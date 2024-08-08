Защитник «Трактора» Стивен Кэмпфер: вернуться в КХЛ было лучшим вариантом

Защитник «Трактора» Стивен Кэмпфер рассказал о своём решении подписать контракт с челябинским клубом.

«Отъезд дался непросто. Мне нравилось в Казани, «Ак Барс» прекрасно относился ко мне и моей семье, но я должен был вернуться домой по семейным причинам. Хорошо было вернуться домой. Мне удалось поиграть в своём родном городе, что здорово. И прошлый сезон в Тусоне – это отличный опыт. Как для меня, так и для моей семьи.

После этого мы с женой решили, что вернуться в КХЛ было бы лучшим вариантом. Знаете, чтобы получать удовольствие от игры в хоккей. Я получал большое удовольствие от хоккея, играя в Казани. Жду с нетерпением начала матчей», — цитирует Кэмпфера пресс-служба «Трактора».

Напомним, Кэмпфер провёл один сезон в «Ак Барсе». С 2022 по 2024 год выступал в АХЛ за «Гранд-Рапидс Гриффинс» и «Тусон Роудраннерс». За два сезона в этих клубах провёл 109 игр и набрал 53 (9+44) очка.