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Кравец: перед тренерским штабом «Куньлуня» стоит задача бороться за медали

Кравец: перед тренерским штабом «Куньлуня» стоит задача бороться за медали
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Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец рассказал о задаче клуба на новый сезон.

– Как относитесь к тому факту, что до этого вы работали с командой, которая боролась за медали, а теперь приняли коллектив, борющийся за плей-офф?
– Вообще не вижу в этом проблемы, будем готовить эту команду, чтобы она выигрывала медали. Задача стоит перед тренерским штабом такая, мы отступать никуда не собираемся, будем держать в голове этот позитив и улучшать свою игру как на тренировке, так и на игре, – сказал Кравец в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

«Куньлунь Ред Стар» в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 56 очков за 68 матчей и не смогла пробиться в плей-офф.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михаилом Кравцом читайте на «Чемпионате»:
«Задача «Куньлуня» — борьба за медали». Интервью с Михаилом Кравцом во главе новой команды
Эксклюзив
«Задача «Куньлуня» — борьба за медали». Интервью с Михаилом Кравцом во главе новой команды
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