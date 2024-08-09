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Кравец рассказал, какую ценность представляет «Куньлунь» для КХЛ

Кравец рассказал, какую ценность представляет «Куньлунь» для КХЛ
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Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец рассказал, какую ценность представляет китайский клуб для Континентальной хоккейной лиги.

– В чём видите ценность «Куньлуня» для КХЛ?
– Смотрите, у нас КХЛ образовывалась для таких целей. Был «Лев», «Йокерит», хотели, чтобы были команды из Швеции, например. Никто же не говорил, что они должны были играть в чемпионате Финляндии, например? Такая у нас лига. Для Китая это полезно, потому что эту команду знают, растёт популярность хоккея. Если команда, что мы планируем и хотим сделать, будет составлять конкуренцию, то будет полезно и для других команд играть с таким неудобным коллективом, – сказал Кравец в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михаилом Кравцом читайте на «Чемпионате»:
«Задача «Куньлуня» — борьба за медали». Интервью с Михаилом Кравцом во главе новой команды
Эксклюзив
«Задача «Куньлуня» — борьба за медали». Интервью с Михаилом Кравцом во главе новой команды
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