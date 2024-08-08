Дементьев: ожидаю сюрпризов в сезоне КХЛ, на многих интересно посмотреть

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев заявил, что ожидает множество сюрпризов в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

— Ожидаете много сюрпризов в сезоне?

— Да, конечно, я ожидаю сюрпризов. Надеюсь, будет плотная таблица как на Востоке, так и на Западе. На очень многие команды интересно будет посмотреть, включая СКА, «Торпедо», «Салават Юлаев», «Автомобилист». Многие готовы преподнести неожиданные результаты. Также будет очень интересно посмотреть на команды из Дальнего Востока — «Амур» и «Адмирал». «Сибирь» — самобытная команда, и Вадим Епанчинцев уже работал в КХЛ и показывал хороший результат в Хабаровске, хоть тогда не удалось попасть в плей-офф, — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

Напомним, чемпионат стартует 3 сентября матчем за Кубок Открытия в Магнитогорске, в котором сыграют ярославский «Локомотив» и местный «Металлург». Обладателем Кубка Гагарина в прошлом сезоне стала «Магнитка». Регулярка закончится 23 марта 2025 года.