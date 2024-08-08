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Тренер «Сибири» Епанчинцев: у Кицына есть определённые проблемы, он сам всё осознаёт

Тренер «Сибири» Епанчинцев: у Кицына есть определённые проблемы, он сам всё осознаёт
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев ответил на вопрос, почему у нападающего Максима Кицына не получается заиграть в Континентальной хоккейной лиге.

— Вы успели поработать с Максимом Кицыным. В чём его феномен? Звезда ВХЛ, которая так и не прижилась в КХЛ.
— Тяжёлый вопрос. Я давно знаю этого игрока, поработать с ним удалось не так уж много. Максим много очков набирает в ВХЛ, у него есть определённые проблемы, но я в них вдаваться не хочу. Он сам всё прекрасно осознаёт, — приводит слова Епанчинцева КХЛ.

В 2011 году Кицын стал обладателем золотой медали молодёжного чемпионата мира в Баффало в составе сборной России. В 2009 году нападающий занял второе место на юниорском чемпионате мира. В КХЛ форвард провёл 130 матчей и набрал 22 (10+12) очка. В ВХЛ на счету Кицына 428 матчей и 349 (180+169) очков.

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