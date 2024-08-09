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Кравец рассказал, не пожалел ли о том, что год назад выбрал «Авангард», а не «Куньлунь»

Кравец рассказал, не пожалел ли о том, что год назад выбрал «Авангард», а не «Куньлунь»
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Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец рассказал, не пожалел ли о том, что год назад выбрал «Авангард», а не китайский клуб.

– Нет ли сожаления, что в прошлом году выбрали «Авангард», а не «Куньлунь»?
– Нет, конечно. Отработал два года в хорошем коллективе, добился определённого результата, получил удовольствие от великолепных болельщиков, которые приходили на каждую игру, от обстановки во время и после игры. Я с удовольствием воспринимал их отношение ко мне, – сказал Кравец в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Кравец начинал прошедший сезон в качестве главного тренера «Авангарда», с которым провёл весь регулярный чемпионат. После поражения омского клуба от «Локомотива» (0:7) Михаила Кравца на посту главного тренера сменил Сергей Звягин.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михаилом Кравцом читайте на «Чемпионате»:
«Задача «Куньлуня» — борьба за медали». Интервью с Михаилом Кравцом во главе новой команды
Эксклюзив
«Задача «Куньлуня» — борьба за медали». Интервью с Михаилом Кравцом во главе новой команды
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