Кравец — о новом календаре КХЛ: пора уже было дать ребятам побольше отдыха

Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец оценил новые даты календаря Континентальной хоккейной лиги.

– Как оцениваете изменения в КХЛ, связанные с тем, что теперь команды позже начинают сборы?

– Я и в прошлом году об этом говорил, потому что, мне кажется, наши ребята давно уже созрели, чтобы подготовиться в июле, или кто-то может в мае начать. Люди нанимают специалистов, идут группами кататься на лёд, индивидуально работают с тренером. Вот когда мы на предсезонке работали, было столько народу, каждому надо дать индивидуальное задание, одному столько вес штанги дать, другому — столько. Это немного неудобно. Раньше мы это всё равно всё делали, но я считаю, что ребята сейчас стали настоящими профессионалами, сами занимаются, и, когда они приходят на лёд, мы уже работаем над другими качествами, которые мы должны использовать во время игр.

– Как относитесь к тому, что чемпионат будет продолжаться до 31 мая?

– Да, может быть, это не очень удобно для Казахстана ввиду чемпионата мира, но мне этот календарь очень понравился. Пора уже дать ребятам и побольше отдыха, потому что прошлый календарь был очень тяжёлым. У того же «Куньлуня» был тяжёлый календарь. Я считаю, что сейчас есть хорошие перерывы, в которых можно отдохнуть, а также что-то потренировать, изменить, исправить. Это важно. Когда игры идут подряд с перелётами, люди всё-таки не железные, нужно хоть чуть-чуть отдыхать.

Я считаю, очень важный момент в том, что хоккеисты и тренеры больше времени провели с семьёй летом. Это тоже очень важно. Это даёт только положительные эмоции, ты ещё больше соскучился по хоккею, побыл с семьёй. Каждый игрок и тренер сейчас с удовольствием работают и ждут, когда уже начнутся игры, – сказал Кравец в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.