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Кравец рассказал, в какой хоккей будет играть «Куньлунь» под его руководством

Кравец рассказал, в какой хоккей будет играть «Куньлунь» под его руководством
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Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец рассказал, в какой хоккей будет играть китайский клуб под его руководством.

– В какой хоккей будет играть «Куньлунь» под вашим руководством?
– Сейчас многие пишут про агрессивный хоккей (смеётся). Естественно, будем так играть, больше времени проводить в зоне атаки, не убегать быстрее в оборону, потому что в прошлые годы было по 45 бросков по воротам «Куньлуня». Джереми Смит отбивал это всё вместе с Джурусиком, поэтому хотим облегчить задачу: делать больше блок-шотов, больше и быстрее играть в атаке, выходить из-под давления. Над этим мы сейчас и работаем, – сказал Кравец в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

«Куньлунь Ред Стар» новый сезон начнёт в гостях встречей с московским «Динамо» 4 сентября.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михаилом Кравцом читайте на «Чемпионате»:
«Задача «Куньлуня» — борьба за медали». Интервью с Михаилом Кравцом во главе новой команды
Эксклюзив
«Задача «Куньлуня» — борьба за медали». Интервью с Михаилом Кравцом во главе новой команды
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