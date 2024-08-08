Артюхин: не стал бы сбрасывать «Ак Барс» со счетов, они затеяли кардинальную перестройку

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин оценил готовность «Ак Барса» к достижению высоких целей в новом сезоне.

– «Ак Барс» избавился от целого ряда опытных и мастеровитых хоккеистов. Можно ли считать казанцев одним из претендентов на Кубок Гагарина?

– Я бы не стал сбрасывать их со счетов. Да, они затеяли кардинальную перестройку состава. Анвар Гатиятуллин собирает молодую, дерзкую и быструю команду под себя. Посмотрим, как изменились и изменились ли вообще его взгляды на хоккей за время паузы в карьере, но уже ясно, что в этой системе нет места Радулову, Шипачёву, Кагарлицкому, Свечникову, Войнову и Галиеву.

В этом ряду удивительным для меня выглядит лишь уход Станислава Галиева. Думаю, что креативный, быстрый, результативный нападающий, находящийся в самом расцвете сил и хорошем возрасте, мог бы принести немало пользы обновлённой казанской команде, но… Вспомните, как в прошлом сезоне все похожим образом говорили о магнитогорском «Металлурге» Андрея Разина, а команда взяла и с ходу выиграла Кубок Гагарина! — сказал Артюхин в интервью «Спорт день за днём».

Напомним, в сезоне-2023/2024 клуб из столицы Татарстана вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Автомобилисту» из Екатеринбурга (1-4). После этого команду покинул главный тренер Зинэтула Билялетдинов. На его место пришёл Анвар Гатиятулин.