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Барулин: у шведов и финнов своя школа вратарей. Готовят как роботов

Барулин: у шведов и финнов своя школа вратарей. Готовят как роботов
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Голкипер шведского «Буроса» Константин Барулин высказался о разнице в подготовке вратарей в России и Европе.

«У шведов и финнов своя школа, определённая. Готовят как роботов. Мы учим, чтобы каждый вратарь был индивидуален», — сказал Барулин в интервью Legalbet.

В КХЛ Барулин выступал за СКА, «Спартак», «Атлант», ЦСКА, «Ак Барс», «Авангард», «Сочи» и «Нефтехимик. В Чехии российский вратарь играл за «Динамо» Пардубице, а с 2021 года защищает цвета шведского «Буроса».

Ранее Константин Барулин высказался о финале Кубка Стэнли — 2024 и решении признать канадского нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида самым ценным игроком плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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