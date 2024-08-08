Бывший защитник клубов КХЛ поделился ожиданиями от игры «Куньлуня» в новом сезоне

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов поделился ожиданиями от игры «Куньлуня» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Я думаю, что «Куньлуню» надо хотя бы в плей-офф попасть. Михаил Кравец – хороший тренер, он может создать команду. Кубок Гагарина им тяжело будет выиграть. Они и в плей-офф в первый и единственный раз в своей истории попали в сезоне-2016/2017. Если у них получится это повторить, будет неплохо», – цитирует Щитова «РБ Спорт».

«Куньлунь Ред Стар» в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 56 очков за 68 матчей и не смогла пробиться в плей-офф. «Куньлунь Ред Стар» новый сезон начнёт в гостях встречей с московским «Динамо» 4 сентября.