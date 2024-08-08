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Артюхин — о минском «Динамо»: вопрос, сумеет ли Шипачёв сработаться с Квартальновым

Артюхин — о минском «Динамо»: вопрос, сумеет ли Шипачёв сработаться с Квартальновым
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Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин оценил перспективы игры форварда Вадима Шипачёва в минском «Динамо».

«Что касается Вадима Шипачёва в минском «Динамо», то по себе знаю – переход в новую команду после сложного отрезка в карьере всегда сопровождается обретением новой позитивной энергетики и мотивации. Именно поэтому я являюсь сторонником того, чтобы хоккеисты чаще меняли команды. Когда долго находишься на одном месте, можешь потерять всегда необходимый внутренний импульс. Не сомневаюсь, что схожие процессы в их позитивном ключе произойдут с Вадимом в Минске. Главный вопрос – сумеет ли Шипачёв сработаться с Дмитрием Вячеславовичем Квартальновым, который, как известно, человек весьма специфический», — приводит слова Артюхина «Спорт день за днём».

Напомним, 37-летний Шипачёв провёл в минувшем сезоне 67 матчей в составе «Ак Барса», забросил 14 шайб и отдал 32 голевые передачи, записав на свой счёт 46 очков в общей сложности.

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