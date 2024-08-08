Журналистка The Hockey News оценила буллит Кузнецова на двусторонке СКА

Журналистка Сэмми Сильбер в статье на сайте The Hockey News оценила медленное исполнение буллита нападающего Евгения Кузнецова на двусторонке СКА.

«Бывшая звезда «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов стремительно закрепляется в КХЛ и показывает, что всё ещё в порядке, выходя на лёд и демонстрируя свои фирменные приёмы в составе СКА.

Кузнецов в двусторонке СКА сделал результативную передачу, а также принял участие в серии буллитов, где он провёл свой фирменный приём, который сделал его знаменитым и печально известным на уровне НХЛ.

После начала своей попытки он смещается в сторону, двигается медленно и делает несколько обводок. Затем он подкрадывается и делает бросок, когда увидит открытое место.

Кузнецов забил гол в своей попытке, а его команда одержала победу со счетом 4:1», — написала Сильбер.