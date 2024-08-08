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Заслуженный тренер России рассказал, что привнесут Войнов и Свечников в «Торпедо»

Заслуженный тренер России рассказал, что привнесут Войнов и Свечников в «Торпедо»
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал переход защитника Вячеслава Войнова и нападающего Евгения Свечникова из «Ак Барса» в «Торпедо».

«Мы видим, что Ларионов прививает команде атакующий и свежий хоккей. Но им не хватало устойчивости в решающих играх плей-офф. Если в регулярном чемпионате тренер может вносить в игровую модель новшества и рисковать, то в плей-офф жизнь диктует другие условия.

Войнов и Свечников принесут «Торпедо» стабильность в плей-офф. Войнов добавил звёздности нашей лиге, но в 34 года он уже не совершит большой рывок в игре. Но если он заработает на полную мощь, то сильно поможет команде», – сказал Канарейкин в интервью Metaratings.

В прошлом сезоне КХЛ нижегородское «Торпедо» уступило СКА в первом раунде Кубка Гагарина.

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