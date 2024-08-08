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Диц: если бы Кузнецов хотел дальше играть в НХЛ, то смог бы это сделать, ему только 32

Диц: если бы Кузнецов хотел дальше играть в НХЛ, то смог бы это сделать, ему только 32
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Защитник «Авангарда» Даррен Диц прокомментировал решение нападающего Евгения Кузнецова покинуть НХЛ и перейти в СКА.

«Спустя годы Евгений Кузнецов приезжает в КХЛ, и все ждут его дебют. Понятно, что это его личное желание. Если бы он хотел дальше играть в НХЛ, то смог бы это сделать. Ему только 32 года. Но, видимо, он сам принял такое решение, что будет лучше для него и для семьи», — сказал Диц в интервью «Матч ТВ».

Напомним, о подписании контракта нападающего и армейского клуба было объявлено 31 июля. Соглашение Кузнецова и СКА рассчитано на четыре года.

Евгений Кузнецов на драфте НХЛ был выбран «Вашингтон Кэпиталз» в 2010 году в первом раунде под общим номером 26. С сезона-2013/2014 форвард играл в «Вашингтоне», однако последний сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз» и за 63 игры набрал 24 (8+16) очка. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.

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