Бучневич: я бы хотел ещё сыграть за «Северсталь»

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич заявил о желании сыграть за «Северсталь» в будущем.

— Вернётесь ли вы в «Северсталь»?

— Я всегда говорил и повторю сейчас. Да, как придёт время, я хотел бы ещё сыграть за «Северсталь». Если буду нужен команде, хотел бы выйти на лёд в своём городе перед родными и близкими, — приводит слова Бучневича «35медиа».

Бучневич — воспитанник «Северстали», в системе которой выступал до 2015 года.

Напомним, в нынешнем сезоне Бучневич провёл 80 матчей, в которых забросил 27 шайб и отдал 36 результативных передач, набрав в общей сложности 63 очка. Всего за свою карьеру за «блюзменов» Павел записал в свой актив 206 (83+123) баллов в 216 матчах.

Выбранный «Рейнджерс» в третьем раунде драфта НХЛ 2013 года под общим 75-м номером Бучневич набрал 401 очко, включая 162 гола и 239 передач в 517 играх регулярного сезона.