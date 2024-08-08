Шестёркин: 4-е место в голосовании за «Везину» не удивило, сезон очень слабый получился

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин заявил, что недоволен своим прошлым сезоном в Национальной хоккейной лиге.

— Удивило ли то, что вы заняли четвёртое место в голосовании за «Везину» — приз лучшему вратарю?

— Очень удивило. Почему не третье, ха-ха?

— Почему не второе, наверное?

— Если серьёзно, не удивило. Потому что, по мне, сезон очень слабый получился.

— Не может быть слабым вратарь в команде, которая вышла в финал конференции.

— Но «Везину» дают за регулярку.

— А какие были претензии по регулярке? Понятно, почему критиковали Илью Сорокина, но вас?

— У меня есть претензии по регулярке. Только после Матча звёзд как-то более-менее нащупал свою игру. А так были определённые проблемы, спады. Выходил на тренерский штаб, руководство, семья очень помогала, много дома разговаривали. Были тяжёлые моменты, но теперь с высоко поднятой головой можно сказать, что всё прошёл. По-другому смотрю на определённые вещи, — цитируют Шестёркина «Известия».

Напомним, в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 28-летний Шестёркин провёл 71 матч и одержал 46 побед, отражая а среднем 92,7% бросков и заработав коэффициент надёжности 2,34.