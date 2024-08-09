Ротенберг рассказал, реально ли приглашение Овечкина в СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос о шансах петербургского клуба пригласить российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после истечения его контракта со «столичными».

«Реально ли приглашение Овечкина в СКА? У него контракт ещё два года. Как окончится контракт с «Вашингтоном»… А кто откажется от Овечкина? Вы бы отказались от Овечкина? Нет, конечно.

Удастся ли потянуть его условия? Надеюсь, да. Это благодаря нашим спонсорам, генеральным спонсорам, акционерам, компании ПАО «Газпром», лично Алексею Борисовичу Миллеру мы имеем возможность развивать хоккей, детский хоккей и комплектовать нашу команду. Чтобы мы могли радовать наших болельщиков, всю страну нашим хоккеем», — приводит слова Ротенберга «КП Спорт».

Ранее состав СКА пополнил бывший партнёр Овечкина по «Вашингтону» Евгений Кузнецов. Он подписал четырёхлетний контракт с клубом.

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