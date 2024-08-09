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Четверо россиян попали в топ-10 рейтинга лучших вратарей НХЛ по версии NHL Network

Американская сеть кабельного и спутникового телевидения NHL Network опубликовала обновлённый рейтинг лучших вратарей НХЛ.

Лучшим голкипером признан россиянин Игорь Шестёркин, выступающий в составе «Нью-Йорк Рейнджерс». На третьем месте списка расположился вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский. В топ-10 из российских игроков также вошли Сергей Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс», 5) и Сергей Бобровский («Флорида Пантерз», 7).

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»).

2. Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»).

3. Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

4. Джереми Свейман («Бостон Брюинз»).

5. Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»).

6. Тэтчер Демко («Ванкувер Кэнакс»).

7. Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»).

8. Джейк Эттингер («Даллас Старз»).

9. Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз»).

10. Линус Улльмарк («Оттава Сенаторз»).

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