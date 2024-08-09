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Роман Ротенберг оценил решение Кузнецова подписать контракт со СКА, а не с «Трактором»

Роман Ротенберг оценил решение Кузнецова подписать контракт со СКА, а не с «Трактором»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал решение нападающего Евгения Кузнецова подписать контракт со СКА, а не с «Трактором».

«Это решение игрока, где ему играть — это не решение хоккейного клуба СКА. Поэтому мы даже не в курсе каких-либо других переговоров. Мы и не должны быть в курсе. Это игрок выбирает команду. Женя Кузнецов выбрал СКА, мы этому очень радуемся. И на это повлияли наши взаимоотношения с Женей. Личные взаимоотношения, которым уже не один год. Мы и в сборной вместе работали, и дружим, это всё человеческий фактор. Без человеческого фактора ничего в жизни не будет. И вот эта коммуникация между главными игроками – это ключ к победам. С каждым игроком, включая Женю Кузнецова», — цитирует Ротенберга «КП Спорт».

Напомним, о подписании контракта нападающего и армейского клуба было объявлено 31 июля. Соглашение Кузнецова и СКА рассчитано на четыре года.

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