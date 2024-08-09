Журналисты сайта НХЛ прокомментировали первое место Шестёркина в топ-10 лучших вратарей

Журналисты официального сайта НХЛ прокомментировали первое место российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в топ-10 лучших вратарей лиги прямо сейчас.

«После второго места в данном списке в прошлом году Шестёркин поднимается на первую строчку. В прошлом сезоне 28-летний вратарь показал статистику 36-17-2 с коэффициентом надёжности 2,58 и 91,3% отражённых бросков в 55 играх. В плей-офф он был одним из лучших игроков, финишировав с коэффициентом надёжности 2,34 и 92,7% отражённых бросков в 16 играх.

Шестёркин лидирует в НХЛ со 109 победами за последние три сезона и делит второе место с Хеллебайком по «сухим» матчам (13) за этот период, уступая Сорокину (15). Он выиграл «Везину» в 2022 году, будучи финалистом «Харт Трофи», — сказано в статье.