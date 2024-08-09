Трёхкратный олимпийский чемпион: теперь «Ак Барсу» о финале можно лишь мечтать

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов поделился ожиданиями от игры казанского «Ак Барса» в новом сезоне КХЛ.

«В прошлом сезоне там собралась сборная мира по меркам КХЛ. В плей-офф-2023 Шипачёв, Радулов, Войнов, Кагарлицкий и компания находились в одном матче от Кубка Гагарина. Прошлым летом был уверен, что этот шаг «Ак Барс», имея лучший состав в лиге, сделает.

Но сезон для Казани не сложился, хотя у руля там был сам Зинэтула Билялетдинов, наверное, лучший тренер в истории КХЛ. Считаю, что в команде было слишком много звёзд. Как говорил один бразильский футбольный тренер, много звёзд — ещё не созвездие.

Теперь у Казани обновлённый состав, многие мастера ушли. Вокруг клуба пошли не совсем понятные события. Похоже, что теперь о финале можно лишь мечтать», — сказал Давыдов в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, в сезоне-2023/2024 клуб из столицы Татарстана вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Автомобилисту» из Екатеринбурга (1-4). После этого команду покинул главный тренер Зинэтула Билялетдинов. На его место пришёл Анвар Гатиятулин.