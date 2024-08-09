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«Авангард» представил предсезонную форму с рисунками детей, проходящих лечение от рака

«Авангард» представил предсезонную форму с рисунками детей, проходящих лечение от рака
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«Авангард» представил предсезонную форму с рисунками детей, проходящих лечение от рака, сообщает пресс-служба омского клуба.

Фото: ХК «Авангард»

Фото: ХК «Авангард»

«Впервые на лёд в новых джерси «ястребы» выйдут 12 августа в Минске во время предсезонного матча с местным «Динамо». Во время Кубка Блинова, который пройдёт в Омске с 20 по 25 августа, любой желающий сможет сдать кровь в мобильном пункте на «G-Drive арене» и внести своё имя в реестр доноров костного мозга», — сказано в сообщении клуба.

Предсезонные джерси будут реализованы с благотворительного аукциона, по окончании которого все вырученные средства будут направлены в помощь юным болельщикам «Авангарда» из ООДКБ», — сказано в сообщении пресс-службы «ястребов».

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