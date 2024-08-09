Защитник «Авангарда» Гуляев: АХЛ — хорошая лига, но если поеду в Америку, то только в НХЛ

19-летний защитник «Авангарда» Михаил Гуляев заявил, что если поедет играть в Северную Америку, то только в Национальную хоккейную лигу.

«Мой путь в НХЛ — приехать и играть прямо сейчас. Я следую за своей мечтой и больше ничем не интересуюсь. Я не против АХЛ, это хорошая лига, но если я поеду в Америку, то только в НХЛ», — цитирует Гуляева RG.org.

В минувшем сезоне Гуляев в регулярке сыграл 64 встречи, в которых забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина игрок обороны провёл 12 матчей, в которых записал на свой счёт 3 (2+1) балла.

Отметим, что хоккеиста выбрал «Колорадо Эвеланш» под общим 31-м номером на драфте НХЛ 2023 года.

Напомним, в минувшем сезоне «Авангард» завершил своё выступление на этапе 1/4 финала Кубка Гагарина, уступив в серии ярославскому «Локомотиву» (3-4). Омский клуб лишь однажды в истории завоёвывал трофей в 2021 году вместе с Ильёй Ковальчуком в составе.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги «ястребы» начнут домашним матчем с новосибирской «Сибирью» 4 сентября.