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Малкин отреагировал на слухи о том, что он уедет в Россию после следующего сезона в НХЛ

Малкин отреагировал на слухи о том, что он уедет в Россию после следующего сезона в НХЛ
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Инсайдер НХЛ Марк Мэдден сообщил, что российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин откажется от последнего года своего контракта в НХЛ и уедет в Россию. Напомним, действующее соглашение хоккеиста с «пингвинами» действует до конца сезона-2025/2026.

«Мне сказали, что после этого сезона Малкин уедет в Россию, отказавшись от последнего года своего контракта в НХЛ. Сид [Кросби] знает? Держу пари, что знает», — заявил Мэдден.

Малкин отреагировал на эти слухи, заявив в интервью The Athletic, что это неправда.

Евгений Малкин — обладатель «Харт Трофи» (2012), двукратный победитель номинации «Арт Росс Трофи», обладатель «Тед Линдсей Эворд» (2012), «Конн Смайт Трофи» (2009), «Колдер Трофи» (2007), трёхкратный обладатель Кубка Стэнли. Малкин является воспитанником «Металлурга», он выступал за российский клуб с 2003 по 2006 год и во время локаута в НХЛ — с 2012 по 2013 год. После победы магнитогорского клуба в Кубке Гагарина — 2024 хоккеист поздравлял родную команду в социальных сетях.

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