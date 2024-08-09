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Ротенберг рассказал, что считает своим главным успехом и что разочарованием

Ротенберг рассказал, что считает своим главным успехом и что разочарованием
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил свою трёхлетнюю работу в роли наставника армейского клуба.

— В роли главного тренера СКА вы уже почти три года. Что считаете своим главным успехом, что разочарованием?
— Два критерия работы — это развитие игроков и результат. По развитию игроков я могу сказать, что мы можем гордиться тем, как мы многих ребят вывели на уровень. Конечно, наша задача — всегда быть на первом месте. И выиграть каждую игру. Любое поражение, любое — оно расстраивает. Поэтому задача выиграть каждую игру, — цитирует Ротенберга «КП Спорт».

Санкт-петербургский СКА вылетел из Кубка Гагарина — 2024 в связи с поражением в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ от «Автомобилиста» (1-4). Отметим, что команда из Санкт-Петербурга впервые за 10 лет не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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